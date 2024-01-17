Политолог Асафов считает, что конфликт Вашингтона и Тегерана не выльется в войну

По словам политолога Александра Асафова, американцы сейчас не готовы напрямую воевать с Ираном, в связи с чем маловероятно, что противостояние сторон выльется в какой-либо масштабный конфликт. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в данном случае вопрос не в интересе в эскалации, а в ее возможностях. Так, и Штаты, и Иран на данный момент ограничены в ресурсах.

По мнению эксперта, градус напряжения уменьшится с окончанием израильской спецоперации в секторе Газа.