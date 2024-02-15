Политолог Асафов считает, что любой выбранный президент США может склонить Украину к миру с Россией

По словам политолога Александра Асафова, в случае победы на президентских выборах принудить Незалежную к переговорам может как Дональд Трамп, так и Джо Байден. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в настоящее время Киев остается одной из важных тем мейнстримной политической повестки Штатов, тем не менее издержки увеличиваются колоссальными темпами.

По мнению эксперта, при этом Вашингтон не может понять, каким образом можно победить Москву на поле боя и в экономике.

Он отметил, что также головной болью Штатов являются и ближневосточный конфликт и проблемы в Техасе.