Политолог Асафов считает, что Pax Americana завершилась

По информации Bloomberg, внезапная атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств завершения так называемого Pax Americana, известной как гегемония США и их союзников. Политолог Александр Асафов оценил данную публикацию. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, концепция однополярного мира, которая построена на правилах и ценностях Вашингтона, пришла к концу уже давно.

Эксперт добавил, что продолжаются попытки делать вид, что «империя» продолжает свое существование.