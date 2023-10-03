Политолог Асафов считает, что ратификация армянским парламентом Римского статута МУС не имеет значения для России

По словам политолога Александра Асафьева, ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда является ожидаемым и незначимым для Москвы событием. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что это сиюминутная история демонстрации нашей стране определенного отношения.

По мнению эксперта, отношения с Ереваном после этого пойдут по негативному пути, поскольку Армения теперь находится во власти влияния Запада, и говорить об улучшении отношении можно только после смены власти в республике.