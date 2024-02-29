Политолог Асафов считает, что в государствах-членах Евросоюза никогда не было единства по вопросу Киева

В одном из западных СМИ появилась публикация о том, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и французским лидером Эммануэлем Макроном по поводу военной помощи Киеву перерастают в открытую вражду. По словам политолога Александра Асафова, в государствах Евросоюза не существует и никогда не было единства по вопросу Незалежной, то, что стараются демонстрировать политики, являются искусственной историей. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что единства, впрочем, в Евросоюзе нет в целом по сложным политическим вопросам, поэтому позицию Макрона можно рассматривать как попытку повысить ставки.

По мнению политолога, подобного рода предложения не встречают поддержки, поскольку создают риски, потому что существующие вопросы довольно трудно решить без репутационного ущерба.

Он пояснил, что эти действия французского лидера неинтересны прочим участникам в связи с пониманием рисков, это и заставляет их показывать свою враждебную позицию.