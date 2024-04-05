Политолог Асафов считает, что Вашингтон прощупывает способы воздействия на Россию

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, Москва не приемлет попыток диктата Вашингтона и не отступится от суверенной внешней политики. Политолог Александр Асафов дал оценку желанию Штатов добиться от нашей страны другого поведения. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, из-за сложившейся геополитической обстановки Вашингтон пытается прощупать направление, по которому можно было бы на нашу страну воздействовать, чтобы она изменила свое поведение.

Эксперт подчеркнул, что при этом время для Штатов сжимается перед избирательной кампанией, и все меньше остается возможностей как-то уязвить нашу страну, до нее дотянуться.

По его мнению, Москва прямо противоречит американской версии трагических событий в «Крокус Сити Холле» также вызывает аналогичную реакцию, из-за чего желание указывать, доминировать и принуждать Россию к какому-то иному поведению у Вашингтона остается. Тем не менее Россия не станет слушать нравоучения Штатов.