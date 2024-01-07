Политолог Асафов считает, что Вашингтон управляет американцами с помощью Голливуда

По словам политолога Александра Асафова, Белый дом формирует сознание американцев посредством голливудского кино. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что кинолента Алекса Гарленда «Гражданская война» является агитацией действующего президента США Джо Байдена, поскольку главный злодей напоминает своей внешностью Дональда Трампа.

По мнению эксперта, на прошедших выборах создание граждан США пытались формировать через сериал Робина Райта «Карточный домик», где высмеивались республиканцы.