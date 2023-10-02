Политолог Асафов спрогнозировал способы разрушения Евросоюза

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Евросоюз скоро станет занимать территорию «от Лиссабона до Луганска». По словам политолога Александра Асафова, Евросоюз переживает кризис, а сама Бербок только делает хорошую мину в плохой игре. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что первым ударом по единству Европейского союза стала пандемия коронавирусной инфекции, поэтому в настоящее время это формальная институция.

По мнению эксперта, при этом выйти из Евросоюза остальным государствам по примеру Великобритании не дадут возможности, он станет разрушаться другим способом.

Он уточнил, что будет наблюдаться медленное угасание, разрушение связей, введение внутренних ограничений, пересмотр различных соглашений внутри.