Политолог Барабанов пояснил, возможны ли мирные переговоры Москвы и Киева при Залужном

По словам политолога Олега Барабанова, нельзя исключать сценарий, при котором главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сменит нынешнего лидера страны на посту президента, так как рейтинг Зеленского как возможного кандидата в главы государства падает. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что жители самой Незалежной устали от Зеленского и его политики.

По мнению эксперта, последние заявления Залужного свидетельствуют о том, что он осознает сложившийся позиционный тупик в нынешней военной кампании, поэтому будет открыт к переговорному процессу.

Он подчеркнул, что в рамках предвыборной кампании Залужный может вполне себя вести как мировой политик, однако как только он станет президентом страны — все изменится.