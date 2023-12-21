Политолог Бардин назвал лиц, лишающих Трампа возможности принимать участие в выборах

Верховный суд Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году. Политолог Максим Бардин объяснил значение этой ситуации и вероятные последствия. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, на информационное поле оказали влияние сообщения о том, что бывший американский лидер не станет принимать участие в президентских выборах. После решения суда штата Колорадо иные штаты также могут последовать этому примеру и объявить запрет на участие в избирательных кампаниях местного уровня.

Эксперт пояснил, что все-таки не было принято решение Высшим судом США о том, что события, произошедшие в январе, являлись именно мятежом при этом роль Трампа так и не была доказана.

По его мнению, при этом адвокатам Трампа удалось обжаловать решение, которое будет отменено. То есть технология не даст Трампу принимать участие в общих выборах за счет запрета участия в муниципальных выборах. В этом случае демократам придется применять иные технологии по недопущению Трампа.