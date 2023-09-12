Политолог Бардин оценил поведение оскорбившего Китай и Индию Подоляка
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Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк назвал Индию и КНР «странами, которые имеют слабый интеллектуальный потенциал». По словам политолога Максима Бардина, Подоляк является в первую очередь пиарщиком, а не аналитиком. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что пиар – его главное оружие, а все свои заявления он продумывает.
По мнению эксперта, на данный момент весьма важно поссорить Китай и Индию со странами Евросоюза и со странами Североатлантического альянса.
Он отметил, что Подоляк своими заявлениями старается вбить клин между государствами.
Бардин уточнил, что бурная реакция на его слова не нужна.