По словам политолога Максима Бардина, значительное число украинских мигрантов сегодня находятся на территории стран Восточной Европы, среди которых около 700 тыс. мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что в Румынии они не задерживаются, а обосновываются в Польше, на которую давят Штаты для мобилизации данного резерва.

По мнению эксперта, с целью избавиться от беспредела выдворение граждан Незалежной будет производиться по специально разработанному механизму. Так, сначала будет проведена перепись для определения точного числа украинцев, проживающих на территории Польши. После чего им перестанут выдавать вид на жительство, документы, их станут задерживать и под предлогом того, что у них нет документов на право пребывания в Польше, отправлять на Украину.