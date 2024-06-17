Политолог Баширов дал оценку назначению Якушева врио секретаря генсовета «Единой России»

По словам политолога Марата Баширова, назначение врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева является вполне закономерным, поскольку он знаком с системой изнутри и является членом высшего совета партии. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что при этом у Якушева имелись собственные проекты на территории полпредства. Таким образом, это тот человек, который может, с одной стороны, обеспечить преемственность, а с другой стороны, придать динамику и новизну.

По мнению эксперта, Якушеву предстоит весьма скрупулезная работа, чтобы довести начатое до конца, тем не менее все задачи политику будут по силам, поскольку его можно назвать самостоятельной весомой фигурой с огромным опытом. Назначение явно согласовано с главой государства Владимиром Путиным, несмотря на то что кандидатура предложена председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым.

Он уточнил, что у Якушева нет времени на раскачку и придется принимать решения в ускоренном режиме, тем более что в условиях спецоперации любые кадровые перестановки вызывают обеспокоенность.