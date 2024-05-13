Политолог Баширов оценил состав нового правительства РФ

В минувшие выходные в нашей стране стало известно о кадровых перестановках в составе кабмина. Министром обороны РФ станет Андрей Белоусов, Сергей Шойгу перейдет на должность секретаря Совета безопасности РФ, прочие главы силовых ведомств сохранят свои позиции. Кроме того, свой пост сохранил и глава правительства РФ Михаил Мишустин. По словам политолога Марата Баширова, перестановки в составе кабмина направлены на совершенствование механизмов самоуправления и оптимизацию бюджетных расходов на фоне увеличивающихся трат на оборонные нужды. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что продолжится все то, что Мишустин заложил в основу управления: прежде всего цифровизация, и оптимизация с точки зрения ведения бизнеса.

По мнению эксперта, утверждение Мантурова на должность первого вице-премьера в новом составе правительства освободит его от «текучки» Минпромторга России и даст возможность сфокусироваться на иных задачах. Также назначение бывших губернаторов главами российских федеральных ведомств поспособствует развитию гражданского машиностроения, текстильной промышленности и прочего.

Он отметил, что назначение Бориса Ковальчука главой Счетной палаты РФ свидетельствует о кадровом омоложении, о чем неоднократно говорил глава государства. Работа этого ведомства не должна ограничиваться контролирующей функцией и отслеживанием нарушений, а также и включать выработку бюджетной политики и помощь органам власти, которым не всегда достаточно компетенций.

Политолог подчеркнул, что переназначения в правительстве РФ направлены на решение проблем самоуправления и повышение эффективности бюджетных расходов.