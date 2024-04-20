Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет веры киевскому руководству. По словам политолога Марата Баширова, мирные переговоры состоятся с западными странами, и по гораздо более широкой повестке. Об том сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что ключевым вопросом обсуждения в рамках переговоров станет вопрос безопасности, прежде всего ядерной.

По мнению эксперта, данные вопросы невозможно обсуждать с нынешней украинской властью, поскольку при обсуждении их всегда знаки поиска баланса, сдержек и противовесов. А власти киевского режима не являются дееспособными, поэтому какие-либо переговоры с ними бесполезны.