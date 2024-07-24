Политолог Баширов считает, что в заявлении Киева о готовности к переговорам имеется хитрый план

Глава украинского внешнеполитиечского ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона «желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной». Политолог Марат Баширов считает, что данное заявление не несет в себе искренности. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это очередные танцы для того, чтобы продолжать выманивать деньги у западных стран. В действительности власти киевского режима вынашивают хитрый план, связанный с возможной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Эксперт подчеркнул, что весь план украинского нелегитимного правительства основывается на том, что они подозревают, что придет Трамп, который выдвинет определенные условия и Москве, и Киеву, а задачей последних является как раз попытка сделать эти условия неприемлемыми для России.

По его мнению, украинцы станут изображать, что готовы к переговорам, однако будут подталкивать Трампа к тем условиям, которые нас не устраивают. При отказе Москвы от переговоров на этих условиях, они попросят Трампа расширить военную помощь, чтобы шантажировать нас.