По словам политолога Марата Баширова, планы западных государств запугать Россию и ее сторонников в очередной раз провалились. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что провал конференции был очевиден еще до ее начала. При этом «полезность» мероприятия в том, что стало понятно, что имеет место четкое разделение в видении развития мира.

По мнению эксперта, то, что российский лидер называет колониальной моделью, — это старая модель, за нее ратуют страны G7, которые и стали богатыми за счет того, что они эксплуатируют данную систему. Но при этом существуют и государства, у которых растет национальное самосознание. Это никакая не мирная конференция, а очередная попытка надавить на Москву, запугать кого-то из тех, кто выстраивает отношения с Россией, и она с треском провалилась.

Он добавил, что несколько крупных стран посетили конференцию по Украине именно для того, чтобы высказаться о бесполезности каких-то переговоров без участия в них нашей страны.