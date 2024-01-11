Политолог Баширов сомневается в возможности Вашингтона повлиять на итоги выборов в России

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что американские власти планируют активизировать работу с гражданами РФ для вмешательства в предстоящие президентские выборы. По словам политолога Марата Баширова, для Москвы не является секретом, что Вашингтон будет стараться поставить под сомнение итоги президентских выборов, которые пройдут в марте, однако им не удастся это совершить. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что вероятна организация массовых акций после выборов с целью показать то, что народ якобы не согласен с итогами.

По мнению эксперта, слова Нарышкина свидетельствуют о том, что Москва видит и проводит анализ происходящего.