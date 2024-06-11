По итогам выборов в Европарламент, прошедших вчера, во Франции партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» получила около 32% голосов, партия Макрона «Ренессанс» - немногим более 15%. Кроме того, в Германии лидером стал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, набрав почти треть голосов, а СДПГ Шольца набрала почти 14%, тем самым продемонстрировав наихудший итог в истории. По словам политолога Марата Баширова, таким образом, действующего французского и немецкого лидеров ожидают печальные последствия выборов. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что при этом партии, набравшие больше голосов, чем движения Макрона и Шольца, не являются сторонниками нашей страны, они выступают за сохранение суверенитета своих государств.

По мнению эксперта, итоги выборов показывают, что избиратели Франции и Германии голосовали прежде всего за неверную экономическую политику Макрона и Шольца: они понимают и видят, что разоряются предприятия, люди теряют работу, дорожают энергоносители.

Он добавил, что также избиратели выступили против миграционной политики президента Франции и канцлера Германии: ряд округов Парижа заселен эмигрантами из африканских стран, основное население Гамбурга составляют турки. Кроме того, свою роль в провале на выборах сыграла и агрессивная политика Макрона и Шольца в отношении украинского конфликта. Таким образом, последствия для обоих лидеров будут крайне печальные: никакой славы, уход в забвение, не исключено, что их также еще долгие годы станут проклинать.