Политолог Баширов заявил, что никаких сделок и переговоров с Трампом до января не будет

По словам политолога Марата Баширова, Москве пока не следует начинать вести переговоры с Дональдом Трампом. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что нельзя исключать, что вновь избранный глава Белого дома постарается позвонить весьма быстро Путину. Однако от Москвы, скорее всего, ответ будет однозначным, что все переговоры будут только после 20 января, когда Трамп официально вступит в должность.

По мнению эксперта, всему миру придется все же признать, а прежде всего самому Вашингтону, что это плата за их глупость, когда они к нам не сели за стол переговоров раньше.

Ранее политолог Баранчик заявил, что у Трампа отсутствуют рычаги для обещания Москве чего-то серьезного.