По словам политолога Юрия Баранчика, у Дональда Трампа отсутствуют какие-либо рычаги и ресурсы для того, чтобы обещать Москве выйти на границы НАТО 1997 года. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что ему нечего пообещать – Украину Россия и так заберет. К тому же для того, чтобы России что-то пообещать, необходимо откатить то, что сделано, прежде всего снять санкции. Кроме того, нужно вернуться к вопросу о создании системы безопасности в Европе, то есть реализовать предложения, сделанные Россией накануне спецоперации.

По мнению эксперта, маловероятно, что Трамп способен это сделать.

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