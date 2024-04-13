Политолог Баширов заявил, что у Москвы имеется хорошая переговорная позиция по украинскому конфликту
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Глава государства Владимир Путин согласился с белорусским лидером Александром Лукашенко, предложившему вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По словам политолога Марата Баширова, Москва никогда не отказывалась от переговоров на любой приемлемой для нее площадке. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что возможные переговоры станут разговором про новый мировой порядок, а не конкретный разговор с действующим украинским лидером и его окружением. За столом переговоров должны сидеть люди, принимающие решение: Россия, Глобальный Юг и Глобальный Запад. Это решение о том, как мы станем жить дальше.
По мнению эксперта, Москва не изменит своих условий для заключения мирного договора, поскольку это безопасность России, защита русского мира.