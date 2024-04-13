Политолог Баширов заявил, что у Москвы имеется хорошая переговорная позиция по украинскому конфликту

Глава государства Владимир Путин согласился с белорусским лидером Александром Лукашенко, предложившему вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По словам политолога Марата Баширова, Москва никогда не отказывалась от переговоров на любой приемлемой для нее площадке. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что возможные переговоры станут разговором про новый мировой порядок, а не конкретный разговор с действующим украинским лидером и его окружением. За столом переговоров должны сидеть люди, принимающие решение: Россия, Глобальный Юг и Глобальный Запад. Это решение о том, как мы станем жить дальше.

По мнению эксперта, Москва не изменит своих условий для заключения мирного договора, поскольку это безопасность России, защита русского мира.