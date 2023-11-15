Политолог Баширов считает, что в США подставили подножку Байдену перед встречей с Си Цзиньпином
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Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где проведет встречу с американским лидером Джо Байденом. По словам политолога Марата Баширова, визит китайского лидера в Штаты случился впервые за шесть лет. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что американцы уже стараются накалить обстановку перед встречей Си Цзиньпина с Джо Байденом.
По мнению эксперта, немаловажно в этом отношении то, что задачей китайского лидера является демонстрация силы, а американского — испортить визит.