Политолог Баширов считает, что в США подставили подножку Байдену перед встречей с Си Цзиньпином

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где проведет встречу с американским лидером Джо Байденом. По словам политолога Марата Баширова, визит китайского лидера в Штаты случился впервые за шесть лет. Об этом сообщает радио Sputnik.