Политолог Батурин объяснил, почему Зеленскому выгодно продолжение украинского конфликта
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует баллотироваться на второй срок в случае продолжения военных действий в Незалежной. По словам политолога Дениса Батурина, для него выгодно продолжение конфликта, поскольку является его условием переизбрания на второй срок. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что начинал Зеленский президентом мира, а стал президентом войны.
По мнению эксперта, именно в последней роли он может оставаться политиком, поскольку война списывает многое.
Он добавил, что это также имеет отношение ко всему окружению Зеленского.