Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует баллотироваться на второй срок в случае продолжения военных действий в Незалежной. По словам политолога Дениса Батурина, для него выгодно продолжение конфликта, поскольку является его условием переизбрания на второй срок. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что начинал Зеленский президентом мира, а стал президентом войны.

По мнению эксперта, именно в последней роли он может оставаться политиком, поскольку война списывает многое.

Он добавил, что это также имеет отношение ко всему окружению Зеленского.