Политолог Батурин отметил важность законодательной основы в России

По словам политолога Дениса Батурина, любое действие на уровне государства в России оформляется законодательно и документируется, это является принципом нашей страны. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он подчеркнул, что Россия действует согласно закону во всех отношениях.

По мнению эксперта, в плане регистрации судом Крыма иска взыскания с Киева ущерба в отношении водной блокады полуострова он идет из ущерба бюджету республики, а также юридическим и физическим лицам Крыма.

Он отметил, что сумма этого иска равняется не менее чем триллиону рублей.