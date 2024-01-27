Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинское правительство по настоянию Запада планирует отменить выплаты некоторым категориям вынужденных переселенцев. По словам политолога Дениса Батурина, украинское правительство всегда зависело от западных кураторов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что у них нет выхода, кроме как согласиться с этим требованием.

По мнению эксперта, желание западных кураторов оптимизировать расходы неудивительно, а снижение соцвыплат является методом вытолкнуть оставшихся мужчин в армию.