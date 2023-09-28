Госдолг Незалежной достиг в конце августа почти 134 млрд долларов, увеличившись более чем на миллиард по сравнению с прошлым месяцем. По словам политолога Дениса Батурина, Украина существует исключительно на средства Запада, поэтому Киев не в состоянии расплатиться с долгами. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он напомнил, что в американском конгрессе ведутся весьма серьезные дискуссии о выделении очередного пакета помощи Киеву.

По мнению эксперта, тем не менее западные страны продолжат финансовую поддержку Незалежной, поскольку она является инструментом против нашей страны, который они оттачивают посредством финансирования.

Он добавил, что главная задача Запада, заключающаяся в установлении внешнего управления, полностью решена.