Политолог Батурин считает, что выступление Путина на форуме АТЭС стало бы ударом по Вашингтону

США как принимающая сторона не станут приглашать Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. По словам политолога Дениса Батурина, своим решением американские власти преследуют единственную цель. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что для Белого дома важно вычеркнуть нашу страну и нашего президента из любых форматов, в том числе и из сфер, не относящихся к политике.

По мнению эксперта, Вашингтон боится тех оценок, которые мог бы дать Владимир Путин в рамках выступления на саммите АТЭС.

Он подчеркнул, что слова российского лидера по поводу энергетики, сырьевых цепочек, производственных и логистических связей, выстраиваемых в свете санкционной политики, могут нанести серьезный репутационный удар США.