Политолог Батурин считает демографию и новую элиту основой послания президента РФ

По словам политолога Дениса Батурина, основой послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию стали демография и новая элита. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он уточнил, что все те цели и задачи, о которых сказал глава государства, можно реализовать только большим народонаселением.

По мнению эксперта, наша страна имеет колоссальные ресурсы, перед страной стоят «невероятные задачи».

Он добавил, что новой элитой являются люди, которые ощущают четко принадлежность стране.