По словам американского политолога Скотта Беннетта, важной частью ПМЭФ является речь российского лидера Владимира Путина и его вдохновляющее послание о том, что мир достиг точки поворота в сторону мультиполярности. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что миру уже понятно, что речь США о демократии уже давно откровенная ложь.

Эксперт добавил, что неоколониальная международная система уже перестала существовать, а многополярный мировой порядок укрепляется, и это неизбежный процесс.