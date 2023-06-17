Политолог Беннетт отметил важность слов Путина о мультиполярности
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По словам американского политолога Скотта Беннетта, важной частью ПМЭФ является речь российского лидера Владимира Путина и его вдохновляющее послание о том, что мир достиг точки поворота в сторону мультиполярности. Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что миру уже понятно, что речь США о демократии уже давно откровенная ложь.
Эксперт добавил, что неоколониальная международная система уже перестала существовать, а многополярный мировой порядок укрепляется, и это неизбежный процесс.