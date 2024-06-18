Эксперты, журналисты и политические обозреватели продолжают обсуждение швейцарского саммита, прошедшего на минувших выходных. Многие специалисты обратили повышенное внимание на выступление итальянского лидера Джорджии Мелони, которая, якобы, говорила о том, что страны коллективного Запада заставят Россию сдаться. По словам некоторых экспертов, ее выступление стало самым радикальным в ходе этой конференции. Итальянский политолог Марк Бернардини пояснил, почему заявление Джорджии Мелони прозвучало очень резко. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, на упомянутом саммите итальянский лидер говорила на английском языке, несмотря на то что на всех международных встречах, где предусмотрен синхронный перевод, традиционно каждый выступает на своем родном.

Эксперт подчеркнул, что в переводе с английского языка ее речь звучала следующим образом: «Защищать Украину означает защищать ту систему правил, которая объединяет международное сообщество и защищает каждую нацию. Если бы Украина не могла рассчитывать на нашу поддержку и поэтому была бы вынуждена сдаться, сегодня мы бы не обсуждали минимальные условия переговоров. Мы бы просто обсуждали вторжение в суверенное государство». Однако украинским переводчиком это было озвучено как: «Защищать Украину означает защищать, значит, все международное сообщество должно объединиться для защиты Украины. Если Россия с этим не согласится, мы заставим ее сдаться, и нам нужно выдвинуть минимальные условия для этого обсуждения».

По его мнению, в этом масле масляном имеются два варианта: либо переводчиком были выдвинуты свои пожелания в переводе слов итальянского премьер-министра, либо озвучено то, что ему указали сверху. Кроме того, могут быть верными и оба указанных варианта.