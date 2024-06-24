Политолог Безпалько дал оценку последствиям 14-го пакета санкций Евросоюза

Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет антироссийских санкций. Под них попадали компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ, которые в Евросоюзе считают виновными в обходе ограничений против России. Политолог Богдан Безпалько дал оценку этой ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, на данный момент технологии, ресурсы и прочее имеются не только на Западе, а на Восток России путь открыт, поэтому незаменимых компаний нет. Таким образом, Москве все равно удастся обойти эти санкции.

Эксперт добавил, что ввод ограничений в отношении экспорта российского СПГ в третьи страны не ограничивает сам Евросоюз в его закупках. Таким образом, страны Старого Света определенным образом немного притормаживают, поскольку остаться полностью без российского голубого топлива не желают.