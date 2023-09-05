Политолог Безпалько оценил переговоры Эрдогана и Путина
Фото: [©Сергей Гунеев/РИА Новости]
В Сочи состоялись переговоры российским и турецким лидерами, в ходе которых они обсудили вопросы возобновления зерновой сделки и затронули несколько вопросов дальнейшего сотрудничества стран, включая энергетическую сферу. Политолог Богдан Безпалько объяснил, какие выводы из прошедшей встречи лидеров стран можно сделать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, основным следствием является факт того, что сотрудничество двух государств продолжится.
Эксперт пояснил, что такая коллаборация взаимовыгодна: Москва готова строить АЭС на территории Турции и может создавать альтернативные зерновые каналы с участием Турции и Катара. В свою очередь Анкара также заинтересована в возобновлении «зерновой сделки».
По его словам, и Россия, и Турция станут получать выгоду совместно с противоречиями в политике обеих стран. Это является неприятной пилюлей для Запада.