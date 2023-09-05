Политолог Безпалько оценил переговоры Эрдогана и Путина

В Сочи состоялись переговоры российским и турецким лидерами, в ходе которых они обсудили вопросы возобновления зерновой сделки и затронули несколько вопросов дальнейшего сотрудничества стран, включая энергетическую сферу. Политолог Богдан Безпалько объяснил, какие выводы из прошедшей встречи лидеров стран можно сделать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, основным следствием является факт того, что сотрудничество двух государств продолжится.

Эксперт пояснил, что такая коллаборация взаимовыгодна: Москва готова строить АЭС на территории Турции и может создавать альтернативные зерновые каналы с участием Турции и Катара. В свою очередь Анкара также заинтересована в возобновлении «зерновой сделки».

По его словам, и Россия, и Турция станут получать выгоду совместно с противоречиями в политике обеих стран. Это является неприятной пилюлей для Запада.