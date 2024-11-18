По словам политолога Богдана Безпалько, немецкому канцлеру Олафу Шольцу терять нечего, поскольку досрочные выборы назначены на следующий год. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что при этом одно его заявление насторожило, удивило и обрадовало одновременно, что украинский конфликт можно урегулировать только прямыми переговорами между Москвой и Вашингтоном.

По мнению эксперта, в этом случае незачем Владимиру Путину какие-либо договоренности соблюдать с канцлером, который провально уходит. Поэтому к подобного рода разговорам следует относиться сдержанно.

Ранее в Кремле рассказали подробности разговора Путина с Шольцем.