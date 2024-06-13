Политолог Безпалько считает, что генсеком ООН осознает бесполезность швейцарского саммита по Украине
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По словам политолога Богдана Безпалько, все осознают незначительность мирного саммита по Незалежной в швейцарском городе Бюргеншток, включая и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша из-за го отказа принимать в конференции участие. Об этом сообщают «Известия».
Он подчеркнул, что причина, вероятнее всего, лежит в маломасштабности и незначительности указанного мероприятия, в эффективность которого никто не верит.
По мнению эксперта, мирный саммит по Украине проводится потому, что ряд представителей международного сообщества все же согласились принять в нем участие, и в большинстве своем страны будут представлять менее значимые лица указанных государств.
Он добавил, что на швейцарском саммите отсутствует и Москва, в силу чего обсуждать мирное урегулирование украинского конфликта там просто бесполезно. Таким образом, указанное мероприятие провалилось еще до своего начала.