Политолог Безпалько считает, что слухи об отставке Залужного являются инструментом давления

По словам политолога Богдана Безпалько, запущенные вчера слухи об отставке главкома украинской армии Валерия Залужного являются всего лишь одним из инструментов давления на генерала, так как в реальности президент Украины не может его уволить. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что причинами являются популярность Залужного в Незалежной и наличие выходов на международных игроков.

По мнению эксперта, слухи об отставке являются всего лишь элементом информационной борьбы.

Он подчеркнул, что исключать тот факт, что Зеленский будет пытаться уволить Залужного по-настоящему, исключать нельзя.