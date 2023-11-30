По словам политолога Константина Блохина, даже после ухода на пенсию Генри Киссинджер оказывал влияние на мировую политику. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что ему благодарны в разных концах света: в России — за разрядку в отношениях между Вашингтоном и Москвой на их отрицательном пике, за океаном — за выведенную из влияния СССР КНР.

По мнению эксперта, в Вашингтоне справедливо считают бывшего госсекретаря великим.

Он подчеркнул, что бывший американский дипломат считал ошибочным намерение принять Незалежную в Североатлантический альянс. Он убеждал, что Киев стал провокатором конфликта и призывал к переговорам.