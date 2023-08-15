Политолог Блохин назвал причины сообщения Кеннеди-младшим о наличии биооружия на Украине
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Кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший сообщил, что американцами созданы на территории Незалежной лаборатории по разработке биооружия. По его словам, Вашингтоном был профинансирован майдан девять лет назад. Политолог Константин Блохин рассказал, какова цель у подобных заявлений Кеннеди-младшего и имеются ли у него какие-либо политически перспективы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, американцы уже много лет подвергают критике политику США, поэтому Кеннеди также попытался поймать соответствующую волну.
Эксперт подчеркнул, что это делается для повышения политического рейтинга, поскольку у его партии отсутствуют сильные кандидаты на предстоящих выборах.
По его словам, сообщение о наличии биолабораторий на Украине маловероятно что-то изменит, поскольку эти разговоры идут на мировой арене уже несколько лет.