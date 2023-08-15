Кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший сообщил, что американцами созданы на территории Незалежной лаборатории по разработке биооружия. По его словам, Вашингтоном был профинансирован майдан девять лет назад. Политолог Константин Блохин рассказал, какова цель у подобных заявлений Кеннеди-младшего и имеются ли у него какие-либо политически перспективы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, американцы уже много лет подвергают критике политику США, поэтому Кеннеди также попытался поймать соответствующую волну.

Эксперт подчеркнул, что это делается для повышения политического рейтинга, поскольку у его партии отсутствуют сильные кандидаты на предстоящих выборах.

По его словам, сообщение о наличии биолабораторий на Украине маловероятно что-то изменит, поскольку эти разговоры идут на мировой арене уже несколько лет.