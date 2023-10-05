Политолог Блохин оценил высказывание Блинкена по поводу «русских друзей»

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил по поводу «русских друзей», когда его выступление прервал тестовый сигнал тревоги. По словам политолога Константина Блохина, его шутка свидетельствует о состоянии представителей американской власти. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в Штатах наблюдается новая волна истерики в отношении Москвы, что говорит о наиболее примитивном способе перевода стрелок.

По мнению американиста, в Штатах давно существует глубокий системный кризис, поэтому свалить все на внешнюю угрозу в виде России проще всего.

Он уточнил, что это своего проявление неомаккартизма, то есть во всех собственных проблемах видеть «русский след».