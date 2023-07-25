Политолог Блохин пояснил невозможность импичмента Байдена

Спикер палаты представителей США от республиканской партии Кевин Маккарти сообщил, что расследование действий семьи американского лидера поднялось до уровня «дела об импичменте». Политолог Константин Блохин рассказал, возможен ли импичмент действующего президента США и станет ли он участвовать в очередных выборах президента. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, маловероятно, что Байден пойдет на второй срок в силу ограничений по возрасту и состоянию здоровья. Тем не менее он станет утверждать, что будет участвовать в выборах с целью вселения уверенности в свой демократический электорат.

Эксперт подчеркнул, что импичмента также не случится, поскольку власть республиканцев в настоящее время не сильна и не влиятельна.

По его мнению, не скажется на этом и расследование сомнительных дел семейства Байденов.

Блохин пояснил, что при этом у демократов нет явного кандидата на замену Байдену, в связи с чем они пытаются дискредитировать Трампа по полной программе.