По словам политолога Константина Блохина, для отношений Москвы и Вашингтона будет лучше, если на президентских выборах в США выиграет республиканец Дональд Трамп. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в ходе своего первого президентского срока он уже предпринимал попытки наладить отношения с Москвой и в дальнейшем, вероятно, будет более сговорчив. Тем не менее ни Трамп, ни Харрис не являются друзьями Москвы, тем не менее из них двоих наилучшим вариантом для Москвы все же будет кандидат-республиканец. Так, при Харрис никаких изменений в отношениях обеих стран ждать вообще не следует, поскольку в случае победы она станет продолжать политику Байдена и демократии, направленную на сдерживание России и Китая, усиление Запада, консолидацию НАТО, поддержку Незалежной и прочее.

По мнению эксперта, Трмп же в свою очередь является еще и прагматиком-реалистом, и его любимое дело — заключать сделки.

Он уточнил, что, вероятнее всего, для самих Штатов выборы пройдут без особых проблем. Однако в связи с сильной поляризацией в американском обществе и равными шансами на победу у обоих кандидатов, победа одного из них может привести к недовольству и даже протестам со стороны приверженцев проигравшего.

Ранее сообщалось, что ставки на победу Трампа в выборах резко увеличились.