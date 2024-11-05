Ставки на победу Трампа в выборах резко увеличились

Ранее ставки на его успех упали до 58,6%, в то время как шансы вице-президента Камалы Харрис составляли 41,3%. Теперь, согласно информации сервиса, вероятность того, что Трамп выиграет выборы, возросла до 60,3%, в то время как шансы Харрис оцениваются на уровне 39,8%.

Как сообщает портал, общая сумма ставок на президентские выборы превышает $3,2 млрд.

Ранее сообщалось, что кандидаты от двух основных партий, республиканцев и демократов, получили по три голоса в Дисквилл-Нотче, штат Нью-Гемпшир, где традиционно голосование начинается ровно в полночь, этот город первым оглашает результаты.