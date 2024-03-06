Политолог Блохин считает, что элиты США будут стараться подкупить Трампа в случае его победы на выборах

По словам политолога Константина Блохина, Дональд Трамп имеет все шансы победить на предстоящих выборах президента США, тем не менее маловероятно, что ему удастся оказать сильное влияние на внешнеполитический курс Штатов, прежде всего в отношении России и Украины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что о высоких шансах на победу Трампа в выборах говорят опросы, заявления европейских политиков и противников Трампа в США.

По мнению эксперта, при этом американский истеблишмент не даст ему возможности реализовать свои планы, прежде всего урегулировать украинский конфликт и вывести свою страну из Североатлантического альянса.

Он добавил, что американские элиты при победе Трампа на выборах будут пытаться заключить с ним сделку, предложив что-то в обмен на лояльность. При этом «экзотические идеи», связанные с возможным убийством экс-президента США, исключены.