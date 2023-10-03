Политолог Блохин считает, что Вашингтону остается лишь негодовать
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В одном из китайских СМИ заявили, что реакция Глобального Юга на конфликт в Незалежной застигла Вашингтон врасплох, поскольку большинство из них придерживаются нейтральной позиции. По словам американиста, политолога Константина Блохина, Штаты недооценивают вес развивающихся стран на политической арене. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что США откровенно прошляпили африканские государства, рассматривая их в качестве периферии.
По мнению эксперта, в ситуации фрагментации мира, которая наблюдается сейчас, страны Африки и Латинской Америки явно симпатизируют нашей стране, а США остается только негодовать.