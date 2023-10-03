В одном из китайских СМИ заявили, что реакция Глобального Юга на конфликт в Незалежной застигла Вашингтон врасплох, поскольку большинство из них придерживаются нейтральной позиции. По словам американиста, политолога Константина Блохина, Штаты недооценивают вес развивающихся стран на политической арене. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что США откровенно прошляпили африканские государства, рассматривая их в качестве периферии.

По мнению эксперта, в ситуации фрагментации мира, которая наблюдается сейчас, страны Африки и Латинской Америки явно симпатизируют нашей стране, а США остается только негодовать.