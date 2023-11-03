Политолог Блохин заявил, что Вашингтон пытается десятилетиями достичь превосходства над Москвой

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Белый дом старается помешать развитию Москвы. По словам американиста-политолога Константина Блохина, Вашингтон не один десяток лет старается достичь стратегического превосходства над нашей страной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что у американских технократов это является прямо идеей-фикс.

По мнению эксперта, за последние десятилетия Вашингтон активно развивал как оборонительные, так и наступательные системы.

Он отметил, что Белый дом старается провернуть с нашей страной тот же трюк, что был при президентстве Рейгана: гонка вооружений, санкционная политика, демонизация России, попытка сделать из Украины второй Афганистан.