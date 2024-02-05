Политолог Бобров считает, что отставка правительства Казахстана свидетельствует о масштабной реформе власти
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По словам политолога Константина Боброва, отправив в отставку казахстанский кабмин лидер страны Касым-Жомарт Токаев продолжает масштабную реформу системы госуправления. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что при этом такая ситуация является внутренним делом республики.
По мнению эксперта, главным вопросом для работы нового кабмина Казахстана будет развитие взаимоотношений с Москвой в рамках ее разворота на Восток.