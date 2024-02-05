Политолог Бобров считает, что отставка правительства Казахстана свидетельствует о масштабной реформе власти

По словам политолога Константина Боброва, отправив в отставку казахстанский кабмин лидер страны Касым-Жомарт Токаев продолжает масштабную реформу системы госуправления. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что при этом такая ситуация является внутренним делом республики.

По мнению эксперта, главным вопросом для работы нового кабмина Казахстана будет развитие взаимоотношений с Москвой в рамках ее разворота на Восток.