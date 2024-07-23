Политолог Богуславская дала оценку оказывающим влияние на президентскую кампанию Харрис факторам

По словам политолога Юлии Богуславской, вице-президент США Камала Харрис получает весомую поддержку от спонсоров своей предвыборной кампании, тем не менее американцы недостаточно хорошо знают политика, что может оказать негативное влияние на ее участие в президентской гонке. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что, если с Байденом все более-менее ясно, то с Харрис нет объективных данных, поскольку вице-президент является теневой фигурой за счет специфики работы. Кроме того, против нее играет время, так как у Харрис его осталось мало для убеждения избирателей отдать свой голос.

По мнению эксперта, негативно может сказаться и то, что Харрис была частью команды Байдена. Так, миграционная политика Белого дома оценивалась частью избирателей негативно. При этом за Харрис станут голосовать женщины, афроамериканцы, поэтому в случае победы на выборах она станет первой женщиной-президентом США и вторым от афроамериканцев.