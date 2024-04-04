Политолог Богуславская считает, что в США от Байдена устали

Джо Байден и Дональд Трамп побеждают с большим отрывом на очередных внутрипартийных выборах, которые Демократическая и Республиканская партии проводят в четырех штатах. По словам политолога Юлии Богуславской, согласно результатам опросов, рейтинг обоих кандидатов сегодня примерно одинаковый. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что заметное отставание Трампа от Байдена в сборе средств на избирательную кампанию маловероятно имеет на нынешнем этапе большое значение.

По мнению эксперта, об отставании может свидетельствовать некоторая временная усталость избирателей, а также не всегда высокие суммы финансирования можно конвертировать в высокую избирательную активность.

Она добавила, что при этом экс-президент США в последнее время активно работает с теми людьми, которые традиционно составляли электорат демократов. Его сильной базой являются консервативные религиозные круги, в первую очередь евангелические протестанты, поскольку американцы с консервативными убеждениями видят в нем защитника ценностей. При этом от Байдена в Штатах многие устали.