Политолог Бойков считает, что желание Хельсинки не пускать россиян в Калининград является только словами

По словам политолога Семена Бойкова, истинные причины высказываний финских политиков о намерении перекрыть жителям РФ доступ в Калининград в том, что слова «запретить» и «ужесточить» стали весьма частыми словами в речах представителей властей Финляндии. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что такое поведение финнов связано с тем, что страна вступила в Североатлантический альянс. В действительности это всего лишь пиар, позволяющий привлечь больше внимания прежде всего к националистической партии.

По мнению политолога, Литве добавить к уже совершенным шагам по ущемлению прав россиян в виде запрета транзита автомобилей с российскими номерами пока больше нечего. Однако с помощью заокеанских друзей может ввести и другие механизмы.