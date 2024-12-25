Политолог Бондаренко: переговоры по Украине пройдут в три этапа
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Переговоры по Украине будет проходить в несколько этапов, заявил в интервью изданию UkrLife украинский политолог Константин Бондаренко.
Он также добавил, что население могут ждать сюрпризы.
По словам Бондаренко, сначала будут проходить переговоры между Россией и США. Избранный президент США Дональд Трамп не станет уделять внимание введенному ранее правилу «ничего об Украине без Украины».
Потом Соединенные Штаты проведут переговоры с Украиной. Если представители киевского режима не будут им подчиняться, то они перестанут оказывать им поддержку.
Только после этого состоятся переговоры Москвы и Киева. До этого на Украине должны будут пройти выборы президента. Также нужно будет обновить состав парламента, чтобы получить возможность для легитимного утверждения договоров.
Ранее сообщалось о том, что британский эксперт Меркурис озвучил сроки возможной встречи Путина и Трампа.