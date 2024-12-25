Переговоры по Украине будет проходить в несколько этапов, заявил в интервью изданию UkrLife украинский политолог Константин Бондаренко.

Он также добавил, что население могут ждать сюрпризы.

По словам Бондаренко, сначала будут проходить переговоры между Россией и США. Избранный президент США Дональд Трамп не станет уделять внимание введенному ранее правилу «ничего об Украине без Украины».

Потом Соединенные Штаты проведут переговоры с Украиной. Если представители киевского режима не будут им подчиняться, то они перестанут оказывать им поддержку.

Только после этого состоятся переговоры Москвы и Киева. До этого на Украине должны будут пройти выборы президента. Также нужно будет обновить состав парламента, чтобы получить возможность для легитимного утверждения договоров.

Ранее сообщалось о том, что британский эксперт Меркурис озвучил сроки возможной встречи Путина и Трампа.